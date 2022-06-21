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Зеленський запросив Орбана відвідати Україну

Президент подякував голові уряду Угорщини за підтримку надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського Союзу. 

Зеленський запросив Орбана відвідати Україну
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вітає своїх прихильників під час зборів правлячої партії Fidesz-KDNP , Будапешт, 3 квітня
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і подякував йому за підтримку суверенітету України та притулок вимушено переміщених громадян.

Про це він проінформував у твіттер. 

"Домовились розвивати співробітництво в енергетичній галузі. Вдячний за підтримку статусу кандидата (в ЄС. – Ред.) для України", – написав він.

Зеленський додав, що запросив Орбана відвідати Україну.

Рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу ухвалюватимуть на саміті 23-24 червня. Це відбудеться в межах саміту Євроради, членами якої є очільники країн ЄС. Для надання статусу необхідна згода всіх 27 країн.

Нагадаємо, в квітні Орбан запрошував Зеленського і Путіна до Будапешта задля перемовин щодо закінчення війни. Після початку повномасштабного вторгнення між Україною та Угорщиною виникали декілька розбіжностей, зокрема щодо затягування перемовин стосовно нафтового ембарго. Також спікер угорського парламенту заявив, що рішуча риторика Володимира Зеленського щодо західних лідерів та питань допомоги Україні викликана "якоюсь психічною проблемою".

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