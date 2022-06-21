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Радбез ООН сьогодні говоритиме про роль пропаганди в агресії Росії щодо України

Засідання відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Радбез ООН сьогодні говоритиме про роль пропаганди в агресії Росії щодо України
Фото: EPA/UPG

Рада Безпеки ООН сьогодні, 21 червня розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на секретаріат Радбезу ООН.

Засідання Радбезу відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Денний порядок сформульовано так – “Підбурювання до насильства, що призвело до скоєння жорстоких злочинів”.

Очікується, що члени Радбезу та представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв’язанні зіграли пропаганда та мова ворожнечі у Росії. 

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, яка головує в РБ у червні.

Засідання розпочнеться о 17:00 за Києвом. 

Як повідомили у Постійному представництві України при ООН, заплановано виступ посла нашої держави при цій організації Сергія Кислиці.

Нагадаємо, непостійними членами Ради Безпеки ООН стали п’ять країн – Еквадор, Японія, Мальта, Мозамбік і Швейцарія. Вони розпочнуть роботу в складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року.

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