Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Перехоплення СБУ: дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін
Перехоплення СБУ: дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі унаслідок обстрілів ворога загинув охоронець продуктового складу, – ОК “Південь”

У дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах.

В Одесі унаслідок обстрілів ворога загинув охоронець продуктового складу, – ОК “Південь”
Фото: EPA/UPG

В Одесі унаслідок обстрілів ворога загинув охоронець логістичного продуктового складу.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Дев’ять ракет типу “Онікс” поцілили в Одеську область. 

“В дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих”, – додали в ОК.

Чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна “Онікс” з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків (Миколаївська область, – ред.) та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.

Також на Херсонщині по українських позиціях окупанти нанесли авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52. Обійшлося без втрат, у відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення противника.

Нагадаємо, сьогодні вдень упродовж трьох годин Росія завдала масованого ракетного удару 14 ракетами по півдню України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також