В Одесі унаслідок обстрілів ворога загинув охоронець продуктового складу, – ОК “Південь”

У дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах.

В Одесі унаслідок обстрілів ворога загинув охоронець логістичного продуктового складу.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Дев’ять ракет типу “Онікс” поцілили в Одеську область.

“В дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих”, – додали в ОК.

Чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна “Онікс” з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків (Миколаївська область, – ред.) та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.

Також на Херсонщині по українських позиціях окупанти нанесли авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52. Обійшлося без втрат, у відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення противника.

Нагадаємо, сьогодні вдень упродовж трьох годин Росія завдала масованого ракетного удару 14 ракетами по півдню України.