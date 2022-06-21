Крок за кроком Україна йде надважливим тижнем і щоденно робить все, щоб ні в кого не було сумнівів - Україна заслуговує на кандидатство у Євросоюзі.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Зараз депутати Верховної Ради вже розійшлися, а я тут. І знаєте, я хотів би їм сьогодні подякувати. Ми часто їх критикуємо, але сьогодні вони зробили дуже гарну роботу. Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю Конвенцію частіше називають Стамбульською – за місцем підписання. Її в Україні довго “збивали”, десятки років. Але головний її зміст простий – це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації”, - розповів Зеленський.

Він також подякував депутатам, які підтримали закон “Про управління відходами”, важливий екологічний документ, за який боролись три роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи.

Також, зазначив президент, 20 червня ухвалили Антикорупційну стратегію.

Володимир Зеленський 20 червня зробив чотири звернення. Перше – до учасників саміту Триморʼя, потужного регіонального об'єднання у Європі в яке входять 12 держав між Балтикою, Адріатикою та Чорним морем. Перед зверненням президент України скоординував позиції з президентом Анджеєм Дудою.

“А на саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дасть змогу стати повноправним учасником Триморʼя. Для нас – це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв'язку, мереж. Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною й державами ЄС”, - зазначив Зеленський.

Він також розповів, що у межах проекту “Відкритий кордон” на 50% збільшено пропускну спроможність пункту “Краківець – Корчова”, що дасть змогу значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує й на інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу.

У зверненні до лідерів Африканського Союзу президент говорив про продовольчу кризу, і підкреслив, що вона штучна, її не було б, якби не російська війна проти України. Зеленський зазначив, що Україна може забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку Африці, безпеку Азії.

Крім того, Зеленський звернувся до учасників Форуму глобальної політики в Італії, де говорив про те, як повернути всіх українських переселенців додому.

Президент України також зустрівся з Беном Стіллером – відомим актором і посланцем доброї волі ООН, який опікується допомогою якраз переселенцям і біженцям. Ще одна зустріч відбулася з президентом Конфедерації промисловців і підприємців Італії Карло Бономі. На ній говорили про зв'язки між українським та італійським бізнесом, президент подякував за відкриття представництва Конфедерації в Києві.

Також Зеленський зробив звернення до учасників Міжнародного фестивалю креативності в Каннах – найбільшої такої події у світі. Він закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками.

“Наступні дні тижня будуть теж насиченими. Рухаємося до головного рішення Європейської ради, яке буде ухвалене в п’ятницю.

Як я й передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову – спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою”, - зазначив президент.

Зеленський додав, що найскладніші бої відбуваються у Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Президент підписав черговий указ про нагородження 220 учасників бойових дій державними нагородами, 27 із них – посмертно.

Нагадаємо, Володимир Зеленський взяв участь онлайн у саміті Ініціативи трьох морів та висунув низку пропозицій по співпраці з країнами ініціативи.