Відновити Бучу допоможе Тайвань, - міськрада

Мер Бучі у Київській області Анатолій Федорук зустрівся з міністром закордонних справ Тайваню Джозефом У. Вони обговорили шляхи та можливості для відновлення Бучанської громади, яка постраждала через війну з Росією.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради.

Окрім Бучі, фінансову і матеріальну допомогу буде спрямовано на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.

За інформацією видання Focus Taiwan, йдеться про 500 тис. доларів допомоги.

Міністр МЗС Тайваню зазначив, що звірства у Бучі- це військові злочини, які важливо засудити, а винних- покарати.

“Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові”, - підкреслив Джозеф У.

Нагадаємо, у місті Буча Київської області унаслідок військових злочинів окупантів загалом загинула 461 людина.