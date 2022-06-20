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Україна вперше взяла участь в засіданні Європейської полярної ради

ЄПР називають "елітним європейським клубом" із досліджень Арктики й Антарктиди.

Україна вперше взяла участь в засіданні Європейської полярної ради
Фото: Ffcebook/Національний антарктичний науковий центр

Україна вперше долучилася до засідання Європейської полярної Ради (ЄПР) – організації, що займається стратегічним розвитком полярних досліджень та інших ініціатив щодо Арктики та Антарктики в Європі.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Виїзне засідання ЄПР пройшло в м. Болонья (Італія). Його присвятили засадам нової Стратегії ради на 2022-2027 роки. 

"Зокрема, учасники обговорили деталі нового стратегічного бачення та місії Ради, яка буде розділена на тематичні блоки для ефективнішої координації, співробітництва та взаємодії членів ЄПР як між собою, так і з іншими зацікавленими організаціями", - розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Проєкт Стратегії опрацюють упродовж літа, тоді погодять з усіма членами ЄПР. Очікується, що остаточний варіант затвердять на пленарному засіданні ради, яке заплановане на осінь.

Як відомо, Національний антарктичний науковий центр став членом Європейської полярної ради 5 квітня цього року.

У НАНЦ кажуть - тепер українські вчені матимуть доступ до спільних європейських програм з вивчення Арктики й Антарктики та зможуть брати участь у них без зайвих, часто досить тривалих, бюрократичних процедур. ЄПР називають іще  "елітним європейським клубом" із досліджень цих територій.

"Також у нас буде можливість використовувати всі наукові полярні інфраструктури членів Ради – як антарктичні, так і арктичні. Це особливо важливо для України, оскільки ми не маємо власних станцій в Арктиці, але маємо амбіції розширити дослідження на цей регіон та свій науково-дослідний криголам, який допоможе в цьому", - підкреслили в науковому центрі.

Нагадаємо, цьогоріч Україна відправила на станцію "Академік Вернадський" більшу кількість науковців у складі зимувального загону.

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