Збройні сили України успішно використовують на передовій американські гаубиці М777.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
“Воїни на сході України продовжують завзято нищити російських окупантів з американських гаубиць М777 – "насипають" окупантам сотні снарядів 155-го калібру”, – йдеться у повідомленні.
Усі артилеристи, як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях.
Нагадаємо, на озброєнні ЗСУ з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці "Panzerhaubitze2000", які обслуговують підготовлені українські екіпажі.