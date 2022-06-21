Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські воїни нищать ворога на Донбасі з американських гаубиць М777

Артилеристам до вподоби точність вогневого ураження по цілях, яку демонструє зброя.

Українські воїни нищать ворога на Донбасі з американських гаубиць М777
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Збройні сили України успішно використовують на передовій американські гаубиці М777.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

“Воїни на сході України продовжують завзято нищити російських окупантів з американських гаубиць М777 – "насипають" окупантам сотні снарядів 155-го калібру”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Усі артилеристи, як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях.

Нагадаємо, на озброєнні ЗСУ з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці "Panzerhaubitze2000", які обслуговують підготовлені українські екіпажі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також