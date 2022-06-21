Артилеристам до вподоби точність вогневого ураження по цілях, яку демонструє зброя.

Збройні сили України успішно використовують на передовій американські гаубиці М777.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

“Воїни на сході України продовжують завзято нищити російських окупантів з американських гаубиць М777 – "насипають" окупантам сотні снарядів 155-го калібру”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Усі артилеристи, як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях.

Нагадаємо, на озброєнні ЗСУ з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці "Panzerhaubitze2000", які обслуговують підготовлені українські екіпажі.