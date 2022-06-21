У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ

Контррозвідка СБУ встановила у Києві місцезнаходження і затримала бойовика терористичного угруповання "Восток".

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисник брав активну участь у захоплені українських військових об’єктів у тимчасово окупованому Донецьку. Він - ексзаступник командира підрозділу Національної гвардії України.

Підозрюваний у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань в ОРДО. Тут став інструктором з бойової та спеціальної підготовки терористів.

"Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на тимчасово окупованих територіях сходу нашої держави, але згодом переїхав до Києва та влаштувався в одну зі столичних охоронних фірм", - розповіли в Службі безпеки.

Нагадаємо, торік у лютому одного з бойовиків угруповання "Восток" засудили до 10 років ув’язнення. Того ж року у вересні Шевченківський районний суд Чернівців за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР".