Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Дві російські крилаті ракети були знищені над Одесою і областю (доповнено)
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонна служба
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ

Він - колишній заступник командира підрозділу Національної гвардії України.

У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ встановила у Києві місцезнаходження і затримала бойовика терористичного угруповання "Восток".

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисник брав активну участь у захоплені українських військових об’єктів у тимчасово окупованому Донецьку. Він - ексзаступник командира підрозділу Національної гвардії України.

Підозрюваний у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань в ОРДО. Тут став інструктором з бойової та спеціальної підготовки терористів.

"Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на тимчасово окупованих територіях сходу нашої держави, але згодом переїхав до Києва та влаштувався в одну зі столичних охоронних фірм", - розповіли в Службі безпеки.

Нагадаємо, торік у лютому одного з бойовиків угруповання "Восток" засудили до 10 років ув’язнення. Того ж року у вересні Шевченківський районний суд Чернівців за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також