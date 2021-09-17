Шевченківський районний суд міста Чернівці за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, уродженець міста Костянтинівка Донецької області на псевдо «Сєвєр» навесні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток». Його одразу зарахували до танкового батальйону. Пізніше він став начальником штабу цього підрозділу, а згодом – першим заступником командира з організації та ведення бойових дій.

“Терорист особисто керував танковою ротою під час боїв у різних «гарячих точках», зокрема, у так званому «Дебальцівському котлі», біля Донецького аеропорту, Іловайська, Авдіївки, Савур-Могили, під час яких загинули українські військові та правоохоронці. За свої «подвиги» бойовик був відзначений нагородами так званої «ДНР»”, - йдеться у повідомленні.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Його оголошено в розшук.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала проросійського пропагандиста, який влітку 2020 року отримав підозру за сепаратизм, але весь цей час переховувався від слідства.