Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, що обиратиме членів ВККСУ

До конкурсної комісії увійшли троє українських суддів і троє західних експертів.

Виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук підписав наказ від 17 вересня, яким призначив перший склад конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як повідомляє пресслужба ВРП, до складу конкурсної комісії увійшли:

Роберт Брукхейсен – колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;

– колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах; Тед Зажечни – суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;

– суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці; Стівен Маркмен – Голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;

– Голова Верховного суду штату Мічиган у відставці; Сергій Верланов – суддя Київського апеляційного суду;

– суддя Київського апеляційного суду; Євген Мєзєнцев – заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;

– заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду; Іван Міщенко – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки занепокоєна масовим звільненням суддів та ненаповненням суддівської системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв’язку із припиненням роботи ВККС України", - сказано в повідомленні.

Напередодні в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.