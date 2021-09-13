Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи

Рада суддів не змогла визначитися з кандидатами до Етичної ради.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи в Україні. Крім того, глава держави пообіцяв надати негайну оцінку й відсіч кожній незаконній дії в цьому питанні.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що не дозволить "суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість".

"А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", – додав він.

В Офісі президента повідомили, що в четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю керівників органів суддівського управління, зокрема голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки".

Там додали, що відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" суб’єкт формування Етичної ради подає голові ВРП список кандидатів до складу Етичної ради протягом 30 днів з дня надходження відповідного звернення голови ВРП.

Суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка повинна делегувати трьох представників до Етичної ради.

"Однак на сьогоднішньому засіданні Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради. Це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи", – аявили в Офісі президента.

Як повідомила пресслужба Ради суддів, 13 вересня РСУ почала розгляд питання про надання пропозицій щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Ради суддів лише визначилася з кандидатами на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За результатами засідання Рада суддів запропонувала вдосконалити процедуру щодо виборів членів Етичної ради. Голова РСУ Богдан Моніч наголосив на недосконалості законодавства, оскільки навіть обраний кандидат від суддів не буде мати права голосу в цьому органі.