Шмигаль прокоментував можливі кадрові зміни міністрів

Голова уряду заявив, що не має претензій до своїх міністрів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до нинішьного Кабінету міністрів.

Про це він повідомив на річній пресконфренції у відповідь на запитання журналістки "UA: Перший" щодо можливих кадрових ротацій в уряді.

"Сьогодні ви бачите Кабмін, як казав президент України, технократичний. Міністри проводять масу часу на робочих місцях, а не на токшоу", – заявив міністр.

Шмигаль додав, що міністри працюють не ідеально, але "не помиляється той, хто не працює".

На запитання про те, чи будуть відставки і в яких міністерствах наступного тижня, голова уряду відповів: "Давайте подивимося і побачим".

Нагадаємо, на початку вересня джерела LB.ua в "Слузі народу" та опозиційних фракціях повідомили, що новий політичний сезон у Кабінеті міністрів розпочнуть без глобальних кадрових змін, однак плануються "точкові" ротації. Серед кандидатів "на вихід" називали міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.