Україна і Світовий банк підписали дві угоди на $411 млн

Україна та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (входить до групи Світового банку) у понеділок, 13 вересня, підписали дві кредитні угоди на загальну суму 411 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Церемонія підписання відбулася в присутності прем'єра Дениса Шмигаля та віцепрезидента Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії Анни Б'єрде.

Перша угода передбачає будівництво систем накопичення енергії та сонячних станцій на території гідроелектростанцій "Укргідроенерго".

Кредиторами в рамках програми "Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)" будуть Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Фонд чистих технологій. Вони нададуть позики в розмірі 177 млн доларів та 34 млн доларів відповідно.

У рамках програми на територіях станцій ПрАТ "Укргідроенерго" планується побудувати 197 МВт літій-іонних систем накопичення енергії. Окрім того, для живлення власних потреб ГЕС і ГАЕС та для зарядження систем накопичення буде встановлено 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій.

Друга програма має обсяг 200 млн доларів.

У межах п'ятирічного проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", зокрема, будуть фінансувати модернізацію обладнання, закупівлю лабораторій, деякі ремонти вишів (в тому числі тих, що об'єднуються), цифрову інфраструктуру для дистанційного навчання.

Планується модернізувати Автоматизовану систему управління вищою освітою, запровадити національне опитування студентів і єдину електронну систему конкурсного державного фінансування наукових досліджень і розробок тощо.

Шмигаль назвав обидва проєкти критично важливим для України.

"Вдячний нашим міністерствам, які спільно зі Світовим банком провели роботу й підготовку цих проектів, та дякую керівникам підприємствам, які провели роботу, щоб підписання цих документів стало можливим", - сказав він.

Нагадаємо, що у червні уряд та Світовий банк уклали угоду на 350 млн доларів в рамках проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці гроші дуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.