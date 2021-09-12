Індексація пенсій для всіх пенсіонерів проводитиметься щорічно 1 березня, – Шмигаль

Підтриманий Радою урядовий законопроєкт усунув норму, яка виключала певні категорії громадян з механізму індексації.

Індексація пенсій в Україні проводитиметься щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів без виключень.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Індексація пенсій проводитиметься щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Цього тижня Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт, який виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли військові чи науковці були виключені з механізму індексації. Ми відновили справедливість", – написав Шмигаль.

Він зазначив, що у законі буде прописана точна дата індексації – 1 березня.

За словами прем’єра, наразі уряд також працює над запровадженням накопичувальної пенсійної системи.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що пенсійна система в нинішньому вигляді наближається до колапсу.