“Ми розділяємо занепокоєння американського уряду, що наглядова рада працює не у відповідності до міжнародних стандартів".

Конкурс до наглядової ради НАК “Нафтогазу” має відбутись найближчим часом.

Про це голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив у межах другого дня форуму YES, повідомив кореспондент Lb.ua.

Він зазначив, що інституційна криза у компанії виникла через те, що у 2017 році наглядову раду обрали не у відповідності до міжнародних стандартів Організації економічного співробітництва і розвитку.

“Ми розділяємо занепокоєння американського уряду, що наглядова рада працює не у відповідності до цих стандартів. Ми сподіваємося, що невдовзі буде проведено відкритий, конкурентний процес, що дозволить обрати незалежних членів наглядової ради у повній відповідності до міжнародних стандартів”, – зазначив Вітренко.

“Сподіваємося уряд Шмигаля цю проблему вирішить, буде проведено конкурс та у “Нафтогазі” нарешті з’явиться наглядова рада, яка відповідатиме міжнародним стандартам і яка потім зможе провести конкурс на голову правління “Нафтогазу”, – додав він.

Нагадаємо, що про відставку членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена стало відомо 7 вересня.

Причиною їх рішення стала відмова Кабміна переглянути призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Зі свого боку Вітренко заявив, що не шкодує через звільнення незалежних членів наглядової ради компанії. За його словами, вони були призначені без конкурсу за поданням посольств та не мали необхідного фаху.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим був в.о. міністра енергетики, тобто мав конфлікт інтересів.