"Газпром" завершив будівництво "Північного потоку - 2"

Російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ «Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу «Північний потік - 2» було повністю завершено", - йдеться на сайті компанії.

Нагадаємо, 2 вересня Міллер сказав, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році. "Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу «Північний потік - 2» на європейський ринок", – заявив він.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на це відповів, що Німеччина не повинна дозволити роботу "Північного потоку - 2" в комерційному режимі. Він сказав, що газопровід дійсно запустять в тестовому режимі для перевірки роботи, але це не означає, що трубу можна буде експлуатувати.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.