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"Газпром" планує запустити "Північний потік-2" у жовтні, - Bloomberg

Російський монополіст хоче розпочати транспортування палива через першу ділянку "Північного потоку-2" до Німеччини 1 жовтня.

"Газпром" планує запустити "Північний потік-2" у жовтні, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже наступного місяця.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані у планах компанії.

Зазначається, що російський монополіст хоче розпочати транспортування палива через першу ділянку "Північного потоку-2" до Німеччини 1 жовтня. Терміни фактичних надходжень у газову мережу Європи все ще залежать від рішення німецького регулятора.

"Газпром" має намір почати транспортування газу через обидві лінії газопроводу до 1 грудня, сказали співрозмовники видання. Компанія вже заявила, що цього року трубопровід зможе транспортувати 5,6 млрд кубометрів палива.

Для початку комерційних поставок газу "Північний потік-2" має отримати технічну сертифікацію та страхування, що наразі ускладнено через санкції США. Оператору також потрібен попередній дозвіл від німецького регулятора, який наразі розглядає заявку "Nord Stream 2" на статус незалежного оператора системи передачі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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