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У Чехії на 20 років засудили ще одного бойовика "ДНР"

27-річний чоловік стверджує, що видавав себе за вояка, а в "ДНР" чистив картолю на кухні.

У Чехії на 20 років засудили ще одного бойовика "ДНР"
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Крайовий суд у чеському місті Плзень 7 вересня засудив до 20 років у в’язниці посиленого режиму 27-річного Лукаша Новачека, який воював на Донбасі проти України.

Новачек був обвинувачений у "терористичному нападі", вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений, передає Радіо Свобода із посиланням на чеські ЗМІ.

За матеріалами справи, Новачек вирушив на окуповану частину Донбасу в липні 2015 року і перебував там до лютого 2016-го зі свідомою метою взяти участь у бойових діях проти українських військ. Там він пройшов військове навчання, отримав зброю і спорядження. Виконував такі завдання, як розвідка, несення варти й патрулювання, а також брав участь у боях із українськими військами.

Новачек визнав, що їздив до України і жив там у казармах серед бойовиків, але не брав участі в бойових операціях. За твердженням Новачека, коли його почали переконувати вступити в "армію Новоросії", він не погодився і став цивільним працівником угруповання "ДНР", працюючи на кухні.

Доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону. В одному з відео Новачек, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає російським журналістам, що хотів воювати проти "українських фашистів".

"Новачек твердив, що однострій мав позичений, а заяву на відео зробив нібито за гроші. Відеозаписи з поля бою в його мобільному телефоні він пояснював тим, що позичив його знайомому. А в соцмережах, заявляв чоловік, він видавав себе за вояка, щоб не виглядати як дурень, який поїхав на схід України, щоб чистити картоплю. Суд не погодився з його твердженнями і натомість визнав докази його провини достатніми", - зазначається у повідомленні.

Раніше того ж дня, 7 вересня, суд у столиці Чехії Праги засудив до 20 років позбавлення волі іншому громадянинові країни, який теж брав участь у бойових діях на Донбасі проти України. Проте Їржі Урбанека засудили заочно: він перебуває в розшуку і, як вважають, живе нині в окупованому Донецьку.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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