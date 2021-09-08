"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"

Американський телеканал CNN випустив розслідування про справу "вагнерівців" – спецоперацію із затримання російських бойовиків, що нібито була зірвана.

ЗМІ стверджує, що затримання планувалося 18 місяців як "продумана розвідувальна операція з боку України з відома та, ймовірно, за підтримки США". CNN зазначає, що троє колишніх високопосадовців української розвідки розповіли, як вони організовували операцію, спрямовану на "виманювання" із Росії підозрюваних у воєнних злочинах на сході України.

"Українські агенти видавали себе за російську приватну військову компанію і наймали на роботу в сфері безпеки, пропонуючи вигідний контракт у розмірі 5000 доларів на місяць за захист нафтових об'єктів Венесуели", – анонімно повідомили співрозмовники ЗМІ.

На цю пропозицію відгукнулися сотні потенційних російських підрядників, які подали заявки на роботу. Це нібито дало можливість українській розвідці почати виявлення підозрюваних у військових злочинах.

Кандидати надсилали військові посвідчення та докази того, де вони воювали. На одному з таких відео була група бойовиків із уламками збитого літака в руках.

"Двоє були присутніми при запуску ракети, яка збила МН17. Четверо інших були членами групи, яка збила наш військовий літак і убила не менш ніж 70 наших найкращих людей", – повідомив ще один анонімний співрозмовник.

За словами джерел CNN, операція під керівництвом України отримала американське фінансування, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ. США офіційно спростовували свою пряму роль. Також високопосадовець у коментарі CNN назвав ці дані брехнею.

Він уточнив, що розвідка знала про операцію, але спростував будь-яку причетність. Він вважає, що спроби залучити американські спецслужби можуть мати на меті перекладання або розділення провини за провал операції.

Українські джерела телеканалу зазначили, що співробітники української розвідки просто обирали людей, які мали найбільш тісні зв'язки з Україною, і пропонували їм "контракти" у Венесуелі. Вони нібито обрали 28 росіян, ймовірно пов'язаних з Україною, і ще п'ятьох непов'язаних. Для Росії план полягав у тому, що цих людей доставлять у Каракас. Насправді ж, за словами анонімних джерел, їх хотіли доставити в Україну, де вони можуть бути заарештовані.

Поширення ковіду неочікувано зімнило план, адже Росія прикрила свої кордони. Однак Москва дозволяла поїздки до Білорусі. Саме тому, за даними джерел, найманців на автобусі довезли до Мінська, звідки, як вони думали, їх доправлять у Венесуелу.

Однак найманців раптово затримали в Білорусі. Білоруський спецназ затримав їх усього за кілька годин до запланованого вильоту. По державному телебаченню говорили, що затримали росіян із реальним бойовим досвідом. Ексрадник Олександра Лукашенка на умовах анонміности прокоментував, що білоруська влада дійсно вважала, що бойовиків відправили для дестабілізації ситуації перед виборами. Що було дивним, адже Росія і Білорусь – союзники.

У результаті Білорусь відмовилася видавати Україні затриманих найманців, натомість відправила їх назад у Росію.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

Спростовував українську операцію і президент Володимир Зеленський: "Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання – це правда. І те, що цього не сталося, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні".

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

3 березня 2021 року в.о. директора ДБР запевнив, що розслідування зриву операції по "вагнерівцях" триває.