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Тихановська вимагає звільнити Марію Колесникову та Максима Знака

“Ми не зупинимось, поки всі в Білорусі не будуть вільні", - запевнила Тихановська.

Тихановська вимагає звільнити Марію Колесникову та Максима Знака
Фото: svaboda.org

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вимагає звільнити Марію Колесникову та Максима Знака, засуджених напередодні у Білорусі до тривалих термінів ув’язнення.

Про це вона заявила під час прес-конференції на Економічному форумі в польському місті Карпач, повідомляє Польське радіо.

"Ми вимагаємо негайного звільнення Марії Колесникової та Максима Знака з в’язниці, а також 650 політв’язнів у Білорусі", - заявила білоруська опозиціонерка.

Вона підкреслила, що Колесникова та Знак невинні, і що вони були засуджені, бо виступили проти недемократичного режиму Олександра Лукашенка.

"Ми не зупинимось, поки всі в Білорусі не будуть вільні", - наголосила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції визнала, що санкції, введені міжнародним співтовариством, можуть зупинити жорстоку реакцію режиму Лукашенка, і закликала притягнути до відповідальності всіх, хто переслідує опозицію.

Нагадаємо, у понеділок, 6 вересня, суд у Мінську засудив опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років ув’язнення, Максима Знака - до 10 років. Обоє утримувалися під вартою з вересня 2020 року. Суд над ними проходив у закритому режимі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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