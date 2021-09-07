“Ми не зупинимось, поки всі в Білорусі не будуть вільні", - запевнила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вимагає звільнити Марію Колесникову та Максима Знака, засуджених напередодні у Білорусі до тривалих термінів ув’язнення.

Про це вона заявила під час прес-конференції на Економічному форумі в польському місті Карпач, повідомляє Польське радіо.

"Ми вимагаємо негайного звільнення Марії Колесникової та Максима Знака з в’язниці, а також 650 політв’язнів у Білорусі", - заявила білоруська опозиціонерка.

Вона підкреслила, що Колесникова та Знак невинні, і що вони були засуджені, бо виступили проти недемократичного режиму Олександра Лукашенка.

"Ми не зупинимось, поки всі в Білорусі не будуть вільні", - наголосила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції визнала, що санкції, введені міжнародним співтовариством, можуть зупинити жорстоку реакцію режиму Лукашенка, і закликала притягнути до відповідальності всіх, хто переслідує опозицію.

We demand immediate & unconditional release of all political prisoners, including Maria Kalesnikava and Maksim Znak. There are 649 political prisoners. These are all innocent people that dared to challenge the dictator. We won't stop until all our friends & loved ones are free. pic.twitter.com/lFSm4ZEn0N — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) September 7, 2021

Нагадаємо, у понеділок, 6 вересня, суд у Мінську засудив опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років ув’язнення, Максима Знака - до 10 років. Обоє утримувалися під вартою з вересня 2020 року. Суд над ними проходив у закритому режимі.