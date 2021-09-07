В Афганістані таліби під час мітингу застрелили двох людей, восьмеро - поранені

Люди вийшли на мітинг проти радикального руху "Талібан".

В афганському місті Герат бойовики "Талібану" відкрили вогонь по людях, які брали участь у мітингу. За попередніми даними, загинули дві особи, ще восьмеро протестувальників були поранені.

Як повідомляє AFP, про це повідомив місцевий лікар.

Зазначається, що люди вийшли на мітинг проти радикального руху "Талібан".

Тіла були доставлені до центральної лікарні міста з місця протесту, сказав AFP лікар, який попросив не називати його ім'я.

"Усі вони мали кульові поранення", - повідомив медик.

Нагадаємо, 7 вересня бойовики "Талібану" відкрили вогонь у повітря для розгону мітингарів, що зібралися на протест у Кабулі.