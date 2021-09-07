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​Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі, – Кулеба

Міністр переконаний, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, "які бажано заробляти завдяки сильній економіці".

​Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі, – Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки створити зону вільної торгівлі.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що хочемо зміцнювати нашу економіку", – розповів Кулеба.

Міністр переконаний, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, "які бажано заробляти завдяки сильній економіці".

"Це дозволить створювати резерви, як у Польщі, і потім витрачати їх на оборону", – пояснив голова МЗС.

Кулеба також зазначив, що міністерство постійно порушує питання перед американськими партнерами про безвізовий режим.

"До речі, з Канадою та Великою Британією ми просунулися в цих питаннях. Там поки малі кроки, тому що дуже консервативною є політика цих країн, але ми рухаємося", – запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше Україна та США погодилися розвивати електронний обмін податковою інформацією.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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