​Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі, – Кулеба

Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки створити зону вільної торгівлі.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що хочемо зміцнювати нашу економіку", – розповів Кулеба.
Міністр переконаний, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, "які бажано заробляти завдяки сильній економіці".
"Це дозволить створювати резерви, як у Польщі, і потім витрачати їх на оборону", – пояснив голова МЗС.
Кулеба також зазначив, що міністерство постійно порушує питання перед американськими партнерами про безвізовий режим.
"До речі, з Канадою та Великою Британією ми просунулися в цих питаннях. Там поки малі кроки, тому що дуже консервативною є політика цих країн, але ми рухаємося", – запевнив міністр.
Нагадаємо, раніше Україна та США погодилися розвивати електронний обмін податковою інформацією.