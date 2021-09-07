​Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі, – Кулеба

Міністр переконаний, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, "які бажано заробляти завдяки сильній економіці".

Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки створити зону вільної торгівлі.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що хочемо зміцнювати нашу економіку", – розповів Кулеба.

Міністр переконаний, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, "які бажано заробляти завдяки сильній економіці".

"Це дозволить створювати резерви, як у Польщі, і потім витрачати їх на оборону", – пояснив голова МЗС.

Кулеба також зазначив, що міністерство постійно порушує питання перед американськими партнерами про безвізовий режим.

"До речі, з Канадою та Великою Британією ми просунулися в цих питаннях. Там поки малі кроки, тому що дуже консервативною є політика цих країн, але ми рухаємося", – запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше Україна та США погодилися розвивати електронний обмін податковою інформацією.