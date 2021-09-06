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Глава департаменту здоров'я Естонії пішов у відставку через зіпсовані вакцини на 3 млн євро

Через поломку холодильника понад 68 тис. доз вакцин "AstraZeneca", призначених для передачі в інші країни, стали непридатними для використання.

Глава департаменту здоров'я Естонії пішов у відставку через зіпсовані вакцини на 3 млн євро
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Глава департаменту здоров'я Естонії пішов у відставку через зіпсовані вакцини на 3 млн євро

Генеральний директор департаменту здоров'я Естонії Юллар Ланно взяв на себе відповідальність за зіпсовані на складі вакцини проти коронавірусу та медикаменти на суму понад 3 млн євро і подав у відставку.

Про це він повідомив журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відповідальність за подію не може бути покладено ні на кого іншого, крім керівника. Рішення про відставку прийняте за моєю ініціативою", - сказав Ланно.

Раніше, 23-24 червня, на складі департаменту здоров'я в холодильних камерах, де зберігалися партії вакцин і ліків, температура підвищилася до +15 градусів замість потрібних +2...+8 градусів. Через це непридатними стали понад 68 тис. доз вакцин "AstraZeneca", призначених для передачі в інші країни в якості гуманітарної допомоги, а також необхідні для імунізації вакцини для дітей і підлітків, імуноглобуліни і вакцини від грипу.

Всього було списано препаратів більш ніж на 3 млн євро.

Під час перевірки з'ясувалося, що департамент здоров'я спочатку не звернув належної уваги на проблему з поломкою холодильників. Температура на складі почала підвищуватися ще за кілька днів до 23 червня - системи оповіщення тоді не спрацювали, а першою людиною, яка виявила проблему, виявився прибиральник. 

Нагадаємо, у липні на Харківщині внаслідок порушення холодового ланцюга транспортування були зіпсовані 9360 доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

Раніше в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield - медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші. Як повідомляли, з одного відкритого флакона Covishield вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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