Разумков про відставки в Кабміні: ​деякі підуть в "добровільно-примусовому форматі"

Однак, ці питання навряд чи вдасться розглянути на найближчому пленарному тижні роботи Ради.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що деякі міністри можуть піти у відставку за власним бажанням уже цієї осені. При цьому частина глав міністерств, за його словами, може залишити Кабмін и в "добровільно-примусовому форматі".

Про це Разумков розповів на брифінгу.

Спікер парламенту зазначав, що питання відставок міністрів навряд чи вдасться розглянути на найближчому пленарному тижні роботи Ради.

"Відставки можливі... Справді є міністри, до яких є запитання. До деяких - і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища... Є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку, а є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі" можуть залишити Кабінет Міністрів України", - сказав Разумков.

Також він у черговий раз зазначив, що сам у відставку не збирається.

Нагадаємо, 22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів. Кого саме буде звільнено чи призначено, він не розповів. У 2019 році Зеленський розпустив Верховну Раду попереднього скликання, що дало йому змогу отримати у парламенті власну більшість. З того часу він неодноразово зазначав, що поки не збирається розпускати Раду.

Після цього кілька джерел у "Слузі народу" та з керівництва опозиційної фракції розповіли LB.ua, що кадрові зміні відбудуться в вересні. Мова не йде по відставку всього Уряду Дениса Шмигаля. Однак, за інформацією джерел, "на вихід" готують трьох міністрів - міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.