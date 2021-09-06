Кулуари Ради частково відкриють для журналістів

На шостій сесії парламенту IX скликання для журналістів знову відкриють кулуари, однак поки частково. Про це під час брифінгу повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"За цей рік ми змогли побачити, скільки насправді засобів масової інформації висвітлюють діяльність Верховної Ради. Працювала і робоча група з цього приводу. Ми домовлялися, що будемо змінювати діяльність по відношенню до кулуарів, до другого поверху. Думаю, що з завтрашнього дня частина кулуарів буде відкрита для журналістів", – повідомив він.

Разумков додав, що будуть певні обмеження за кількістю кореспондентів. За його словами, в Раді акредитовано близько 3000 журналістів, а реально працюють у цьому напрямку лише близько сотні.

"Думаю, що зможемо опрацювати той механізм, який буде зручним і для журналістів, і для роботи Ради, і буде дійсно сприяти свободі слова", – зазначив голова парламенту.

За інформацією LB, в кулуари другого поверху ВР зможуть потрапити до 40-ка представників ЗМІ, які першими прийдуть та отримають додаткові спецкартки для пропуску туди. В кулуарах другого поверху журналісти зможуть перебувати лише на певній огородженій території.

Нагадаємо, кулуари парламенту закрили з початком поширення коронавірусу в Україні. У саму будівлю Ради з березня стали пускати за новими правилами: лише один журналіст від видання або одна знімальна група від каналу. Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня 2020, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.