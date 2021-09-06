Монастирський виступив проти розділення структур МВС

Семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, показав ефективність.

Структура Міністерства внутрішніх справ повинна залишатися цілісною для ефективного гарантування безпеки держави. Семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, показав ефективність.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не прихильник радикальних поділів - Нацгвардії, Прикордонних військ, – це неправильний підхід в принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює", - сказав новий очільник МВС.

Як приклад міністр розповів, що у забезпеченні порядку на масових заходах залучено приблизно 40% поліції і 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест.

"Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, тому постійно треба комунікувати. У Києві, де відбувається найбільше масових заходів, усі сили координує особисто начальник поліції Києва. На місцях – відповідальні, і це все – одна ланка. А якщо буде два центри прийняття рішень, то розвал очевидний", – пояснив він.

Монастирський додав, що дискусії про розділення і перепідпорядкування структур, які входять до складу МВС, не є новими.

"Прихильники поділу, міжнародні партнери говорять про те, що логічно було б виділити ці підрозділи. Але якщо ми говоримо про цілісний характер, про здатність гарантувати безпеку, то структура МВС повинна складатися саме з цих частин: Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, ДСНС і міграційна служба", – наголосив міністр.

За словами Дениса Монастирського, п'ять структур МВС – "це той кулак, який може забезпечити безпеку держави".

Як повідомляли, призначеному у липні на посаду міністру внутрішніх справ Денису Монастирському окреслили першочергове завдання – розділити відомство та вивести Національну гвардію України, Державну прикордонну службу та, ймовірно, Державну міграційну службу із системи МВС. При цьому НГУ планують підпорядкувати безпосередньо президентові.

Володимир Зеленський ще в серпні 2019 року подав у парламент відповідний законопроєкт як невідкладний. Однак Арсену Авакову вдалося відбитися – не без допомоги тодішнього голови профільного Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Детальніше про це читайте у статті Анни Стешенко "Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС".