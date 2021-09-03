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ЦВК зареєструвала першого кандидата на довибори у Раду

Ним став свободівець Андрій Іллєнко.

ЦВК зареєструвала першого кандидата на довибори у Раду
Фото: Макс Левин

Центральна виборча комісія на засіданні 3 вересня зареєструвала першого кандидата на проміжних виборах народних депутатів 31 жовтня.

Ним став висуванець ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, який балотується в окрузі № 197 з центром у Золотоноші на Черкащині, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

"Ще шести претендентам ЦВК відмовила (у 184 окрузі - Кувшинніковій Євгенії Олександрівні, Мукерії Михайлу Самсоновичу, Нечепорук Анні Володимирівні, Коваленку Едуарду Володимировичу, Мельник Ірині Євгеніївні; у окрузі №197 - Єгоровій Наталії Володимирівні)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня стартував виборчий процес у Херсонській та Черкаській областях. Висування кандидатів розпочалося того ж дня.

Вибори проводяться у зв'язку з отриманням постанов Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Колихаєв склав повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Скічко - у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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