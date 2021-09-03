Стартував конкурс на посаду членів Вищої ради правосуддя

Комітет з питань правової політики Верховної Ради ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату парламенту.

"У зв’язку з поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 2 вересня 2021 року оголошується про проведення конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя та про початок прийому документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі", – йдеться в оголошенні.

Прийом документів від претендентів на посаду триватиме до 24:00 27 вересня, якщо документи подаються в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, або до 18:00 27 вересня, якщо документи подаються до Апарату ВР у паперовій формі.

Окрім цього зазначається, що на посаду члена ВРП може бути обрана особа, яка відповідає вимогам, встановленим статтею 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя". Зокрема, громадянин України, не молодший 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям професійної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Водночас претендент має відповідати критерію політичної нейтральності. Так, громадянин не може бути обраний членом ВРП, якщо він на день обрання є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; є обраним на виборну посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат; бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Як повідомляли, 2 вересня ВРП звільнила п'ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.