Печерський райсуд зобов'язав поліцію перекваліфікувати облиття зеленкою Порошенка з хуліганства в напад на державного діяча

Печерський районний суд задовольнив скаргу депутата Київради від "Євросолідарності" Віктора Кононенка щодо "бездіяльності посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві" в розслідуванні нападу на Петра Порошенка.

Суд зобов'язав зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча, написав Кононенко в Facebook. Раніше повідомлялося, що справа розглядається як хуліганство.

"Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання стосовно замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти", – зазначив Кононенко.

Кононенко був свідком нападу.

Фото: Facebook Віктор Кононенко

Порошенка облили зеленкою 24 серпня в ході заходів до Дня Незалежності. Чоловік кинув у політика зеленкою під час вшанування Героїв Небесної Сотні.

Нападником виявився уродженець Чернігівської області, поліція його затримала, а справу кваліфікували за статтею "хуліганство". За словами джерел LB.ua в МВС, зловмисник зізнався, що за напад йому заплатили $800.

26 серпня адвокат політика Ігор Головань заявив, що нападника відпустили з відділку поліції без оголошення підозри та запобіжного заходу.

Головань та інший адвокат, Ілля Новіков, сказали, що звертатимуться до суду через те, що поліція не зареєструвала заяву про злочин за 346 статтею КК України – "напад на політичного діяча". Правозахисники не погодилися з тим, що справу кваліфікували як хуліганство.

Адвокати Порошенка також повідомили, що ідентифікована вся група нападників, тобто затриманий після інциденту чоловік діяв не наодинці.

Стаття 296 Кримінального кодексу України "хуліганство" передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів громадян (8500-17000 грн) або арешт до шести місяців, або обмеження волі до п'яти років. Якщо хуліганство вчинено групою осіб, то покарання передбачається у вигляді обмеження волі до п'яти років чи позбавлення волі до чотирьох років.

Злочин раніше судимої людини або з використанням зброї карається суворіше.

Стаття 346 "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча" передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років, за умови, що не було завдано середніх і тяжких ушкоджень.