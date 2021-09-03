Голова афганської громади в Києві поскаржився на "дуже погані" умови для біженців в Україні

"Якщо Україна не має наміру нам тут надати реальний притулок, то, хай краще відправляє в третю країну".

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна прийматиме нових біженців з Афганістану.

Про це голова афганської громади в Києві Наїм Мохаммад розповів в інтерв’ю DW.

Наїм Мохаммад утік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України і очолив Афганську громаду в місті Києві.

За словами Мохаммада, його земляки цілком задоволені прийомом в аеропорту, розповідають, що їх відразу зустрічали всі відповідальні служби разом СБУ, міграційна служба, МВС, навіть "швидка допомога", але далі ситуація з біженцями в Україні не дуже радісна.

"Ті, хто мав національний паспорт, відразу отримували українську візу на два тижні. Тих, хто прибув без документів, відправили в табори для біженців, багатьох, наприклад, до табору в Чернігові. Є ще табори в Одесі, на Волині, в Ужгороді. Однак у таборах, як я розумію, місць усім не вистачить. Також Україна не має дешевого або безкоштовного житла на такі випадки. Є й проблеми з забезпеченням біженців відповідними документами. На сьогодні міграційна служба видає тимчасові довідки (довідки про те, що особа звернулася за захистом до держави Україна. - Ред). Ці довідки діють три-чотири місяці, потім їх треба подовжувати - інколи їх не подовжують і ухвалюється рішення про депортацію. І мої земляки, звичайно, не повертаються до Афганістану, а продовжують перебувати в Україні, оскаржуючи її в суді", - зазначив афганець.

Він розповів, що багато його земляків втекли з Афганістану ще п'ять-шість, а дехто і 20 років тому і більшість з них досі ходять з цими довідками. Але за цими довідками ніхто не бере на роботу, за ними немає можливості отримати водійські права, відкрити рахунок в банку. Без допомоги Управління Верховного комісара ООН з питань біженців не можна влаштувати дитину в дитячий садок або школу, звернутися до лікарні. При цьому досі немає заходів для видачі якихось постійних документів, щоб не подовжувати довідки безконечно.

"Я, чесно кажучи, не знаю, на що люди можуть тут розраховувати. Якщо держава хоче прийняти навіть дві тисячі біженців, то тут уже мешкає приблизно така кількість біженців без документів. Я вважаю, що коли у людини тримісячна довідка, це означає, що в неї немає документів. З цією довідкою людина не може себе аж ніяк реалізувати в Україні. Тому мої земляки просять, що якщо Україна не має наміру нам тут надати реальний притулок, то, хай краще відправляє в третю країну", - вважає глава афганської громади в Києві.

Нагадаємо, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. На бортах літаків прибули українці та іноземці, котрі потребували допомоги.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що евакуйовані в Україну 65 громадян Афганістану попросили про статус біженця.