США повністю припинили розгляд заявок щодо надання притулку

Адміністрація Дональда Трампа зупинила процес ухвалення рішень щодо заявок про надання притулку, поданих біженцями у Сполучених Штатах.

Як пише BBC, службі з питань громадянства та імміграції наказано припинити обробку запитів про легалізацію на території США, щойно вони доходять до етапу погодження чи відхилення.

Таким чином у Вашингтоні відреагували на стрілянину поблизу Білого дому, яку влаштував мігрант з Афганістану. Внаслідок інциденту загинула службовиця Національної гвардії.

Президент США у своїх промовах після стрілянини пообіцяв "прибрати з Америки будь-кого, кому тут не місце". Трамп також пригрозив позбавити усіх негромадян будь-яких федеральних виплат та субсидій і ще активніше взятися до депортації нелегалів.