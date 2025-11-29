Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США повністю припинили розгляд заявок щодо надання притулку

Реакція на стрілянину біля Білого дому, вчинену уродженцем Афганістану.

США повністю припинили розгляд заявок щодо надання притулку

Адміністрація Дональда Трампа зупинила процес ухвалення рішень щодо заявок про надання притулку, поданих біженцями у Сполучених Штатах.

Як пише BBC, службі з питань громадянства та імміграції наказано припинити обробку запитів про легалізацію на території США, щойно вони доходять до етапу погодження чи відхилення. 

Таким чином у Вашингтоні відреагували на стрілянину поблизу Білого дому, яку влаштував мігрант з Афганістану. Внаслідок інциденту загинула службовиця Національної гвардії.

Президент США у своїх промовах після стрілянини пообіцяв "прибрати з Америки будь-кого, кому тут не місце". Трамп також пригрозив позбавити усіх негромадян будь-яких федеральних виплат та субсидій і ще активніше взятися до депортації нелегалів. 
