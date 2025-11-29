Сирський прровів телефонну розмову із начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час розмови з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Дженні Каріньян наголосив на важливості для України зміцнення повітряного щита.

Про це Головком повідомив у соцмережах.

"Провів телефонну розмову з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян. Насамеред подякував Уряду та народові Канади за відчутну підтримку України у боротьбі за незалежність та військову допомогу Силам оборони України", – ідеться у повідомленні.

Зокрема Сирський висловив вдячність за активну участь у підготовці українських воїнів.

"Особливо важливо, що Канада активно долучилася до ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) з метою фінансування постачання нам критично важливого американського озброєння", – додає головнокомандувач.

Сирський розповів про безпекову обстановку та оперативну ситуацію у районах ведення бойових дій. Не припиняються ракетно-авіаційні удари противника по цивільній інфраструктурі, у тому числі по житлових будинках, дитячих садках, школах та лікарнях.

"Напередодні зими росіяни намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру з метою позбавити українців світла та тепла. У звʼязку з цим, найбільш критичним для нас є зміцнення повітряного щита".

"Користуючись нагодою, ще раз висловив вдячність генералу Дженні Каріньян і канадському народові за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України і захист демократії в Європі та світі", – додає генерал.