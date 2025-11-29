США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСвіт

Сирський прровів телефонну розмову із начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади

Головнокомандувач ЗСУ поінформував канадську колегу щодо російського терору.

Сирський прровів телефонну розмову із начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади
Олександр Сирський і Дженні Каріньян
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час розмови з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Дженні Каріньян наголосив на важливості для України зміцнення повітряного щита.

Про це Головком повідомив у соцмережах.

"Провів телефонну розмову з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян. Насамеред подякував Уряду та народові Канади за відчутну підтримку України у боротьбі за незалежність та військову допомогу Силам оборони України", – ідеться у повідомленні.

Зокрема Сирський висловив вдячність за активну участь у підготовці українських воїнів.

"Особливо важливо, що Канада активно долучилася до ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) з метою фінансування постачання нам критично важливого американського озброєння", – додає головнокомандувач.

Сирський розповів про безпекову обстановку та оперативну ситуацію у районах ведення бойових дій. Не припиняються ракетно-авіаційні удари противника по цивільній інфраструктурі, у тому числі по житлових будинках, дитячих садках, школах та лікарнях.

"Напередодні зими росіяни намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру з метою позбавити українців світла та тепла. У звʼязку з цим, найбільш критичним для нас є зміцнення повітряного щита".

"Користуючись нагодою, ще раз висловив вдячність генералу Дженні Каріньян і канадському народові за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України і захист демократії в Європі та світі", – додає генерал.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies