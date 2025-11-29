У Грузії опозиційного політика звинуватили у спробі підпалу будівлі суду

Сьогодні, 29 листопада, Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що правоохоронці затримали опозиційного політика Алеко Елісашвілі після спроби підпалити канцелярію Тбіліського міського суду.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Як повідомляє грузинське МВС, на світанку Елісашвілі в масці за допомогою молотка розбив скло на зовнішньому фасаді будівлі канцелярії Тбіліського міського суду, проникнув у внутрішній простір канцелярії, по периметру розлив бензин.

У відомстві кажуть, що його на місці застали співробітники Служби судових приставів, яким Елісашвілі "чинив опір з використанням вогнепальної зброї, що була при ній, і завдав фізичної образи".

Згідно з опублікованими МВС кадрами, у Алеко Елісашвілі були синці на обличчі. За даними МВС, постраждав і один із співробітників міського суду.

На даний момент розслідування ведеться за статтею 19–187 Кримінального кодексу: "Ушкодження речі чи спроба її знищення карається штрафом, громадськими роботами, виправними роботами, домашнім арештом чи позбавленням волі від одного до п'яти років. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху або використанням іншого загальнопасового засобу, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років".

Політика переведено у відділення поліції в Дігомі. Адвокат не знає, коли зможе зустрітись з Алеко Елісашвілі.