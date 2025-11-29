ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Тбілісі відбулася акція непокори в першу річницю зупинки євроінтеграції

"Грузинська мрія" поставила на павзу будь-які перемовини з ЄС до 2028 року, розвернувши країну до Кремля.

Тбілісі
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю у столиці Грузії Тбілісі відбувся мітинг, пов'язаний із річницею з дня рішення чинної влади фактично зупинити євроінтеграцію країни.

Як пише SOVA, саме рік тому уряд Іраклія Кобахідзе офіційно поставив на павзу процес перемовин щодо вступу Грузії до ЄС, відтермінувавши його щонаменше до 2028 року. 

Розворот влади від Брюсселя до Кремля спричинив наймасштабніший на той час протест, який було оголошено безстроковим. Відтоді пікети будівлі парламенту у Тбілісі відбувалися щодня упродовж всього року.

Мітингарі пройшлися проспектом Руставелі, скандуючи проєвропейські гасла та тримаючи у руках прапори Європейського Союзу. 

 
