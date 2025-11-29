Польща більше не видаватиме спрощені робочі візи громадянам Грузії

Пільги для громадян Грузії буде скасовано з 1 грудня.

Польща виключила Грузію зі списку п'яти країн, яким робочі візи видаються за спрощеною процедурою. Пільги для громадян Грузії буде скасовано з 1 грудня.

Про це повідомило видання "Ехо Кавказу".

Після набуття чинності чинності громадянам Грузії доведеться проходити повну процедуру навіть для отримання короткострокової робочої візи. Тим часом громадяни Вірменії, Білорусі, Молдови та України зможуть скористатися спрощеною процедурою видачі робочих віз.

Згідно з наказом міністра сім'ї, праці та соціальної політики Польщі від 21 листопада:

Громадяни Грузії, які мали робочу візу, зможуть продовжувати працювати до закінчення терміну її дії;

Крім того, всі заяви, подані до посольства до набуття чинності новим положенням, будуть розглядатися за старими правилами.

Раніше роботодавець направляв заяву про прийом на роботу громадянина Грузії до муніципального офісу, після чого не потрібно заповнювати заяву та проходити співбесіду в посольстві. Робоча віза видавалася на строк до 24 місяців.

Ці зміни Польща ухвалила у серпні.