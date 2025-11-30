Президент Зеленський і лідер Фінляндії Александр Стубб оцінили наявні дипломатичні перспективи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Дякую за підтримку та майже щоденну координацію. Обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив. Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", – каже глава держави.

Президент додає, що упродовж тижня буде багато роботи і з партнерами у Європі, і важливо, щоб "усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру".