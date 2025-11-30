Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСвіт

Президент Зеленський і лідер Фінляндії Александр Стубб оцінили наявні дипломатичні перспективи

Президент України розповів главі Фінляндії до чого готується українська делегація на перемовинах у США.

Президент Зеленський і лідер Фінляндії Александр Стубб оцінили наявні дипломатичні перспективи
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Дякую за підтримку та майже щоденну координацію. Обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив. Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", – каже глава держави. 

Президент додає, що упродовж тижня буде багато роботи і з партнерами у Європі, і важливо, щоб "усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру".
