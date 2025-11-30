Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Світ

НАТО готується стримувати Росію з обмеженою підтримкою США

Скорочення американської військової присутності узгоджене з генсеком НАТО Марком Рютте та союзниками.

американські військові
Фото: EPA/UPG

НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з Росією в умовах скорочення американської військової присутності в Європі, пише Bloomberg.

У листопаді французький вертоліт Cayman висадив десант у гірській долині Трансильванії, а артилерія Caesar і танки Leclerc імітували відбиття наступу противника. Навчання проходили під французьким командуванням і стали демонстрацією того, як може виглядати оборона Європи в разі зменшення американської участі.

Американські війська вже почали згортати свою присутність у регіоні. У Румунії кількість американських військових скоротили з 1700 до приблизно 1000. Подібні кроки планують у Болгарії, Словаччині й Угорщині.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що ці зміни узгоджені з генсеком НАТО Марком Рютте та союзниками.

Європейські посадовці у неофіційних розмовах кажуть, що рішення США їх непокоїть, хоча публічно вони визнають логіку Вашингтона. За їхніми словами, американські декларації про «підтримку у разі нападу» не знімають страхів, які виникли через зміни у пріоритетах Білого дому.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепфуль попередив, що за даними німецької розвідки Росія може спробувати атакувати країну-члена НАТО у найближчі чотири роки.

Керівниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила Bloomberg, що «Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти. Вони також намагаються посіяти страх у наших суспільствах».

Румунські військові додають, що через стан інфраструктури підкріплення союзників у разі атаки прибуватимуть кілька тижнів, і країні доведеться певний час оборонятися самотужки.
