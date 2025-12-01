ЄС готує санкції проти Білорусі через гібридні атаки проти Литви

Євросоюз готує нові санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі через гібридні атаки з використанням повітряних куль проти Литви.

Про це у мережі "Х" повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я щойно мала розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Ситуація на кордоні з Білоруссю погіршується через зростання кількості контрабандних повітряних куль, що проникають у повітряний простір Литви", — ідеться у повідомленні.

Фон дер Ляєн наголошує, що такі дії режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними.

ЄС готує подальші заходи в межах санкційного режиму.