ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Про американський “мирний план” та його пункти
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЄС готує санкції проти Білорусі через гібридні атаки проти Литви

У ЄС назвали дії режиму Лукашенка неприйнятними.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Євросоюз готує нові санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі через гібридні атаки з використанням повітряних куль проти Литви.

Про це у мережі "Х" повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я щойно мала розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Ситуація на кордоні з Білоруссю погіршується через зростання кількості контрабандних повітряних куль, що проникають у повітряний простір Литви", — ідеться у повідомленні. 

Фон дер Ляєн наголошує, що такі дії режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. 

ЄС готує подальші заходи в межах санкційного режиму.
