Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес вийшов з американської в'язниці, де відбував 45-річне покарання за незаконний обіг наркотиків.
Про це повідомляє The New York Times.
"Трамп пообіцяв помилувати його минулого тижня, після того, як пан Ернандес надіслав йому чотиристорінкового листа, в якому назвав себе жертвою «політичного переслідування» з боку адміністрації Байдена-Гарріса та порівняв свою долю з долею американського президента", - йдеться в статті.
У понеділок ввечері президент США Дональд Трамп офіційно помилував Ернандеса, виконавши свою обіцянку, озвучену кілька днів тому.
У вівторок адвокат Ернандеса заявив, що його клієнта звільнили з федеральної в'язниці у Західній Вірджинії.
- Хуан Орландо Ернандес, президент Гондурасу з 2014 до 2022 року, минулого року був засуджений американським суддею до 45 років за ґратами та штрафу розміром 8 мільйонів доларів за злочини, пов’язані з наркоторгівлею.
- Прокурори звинувачували Ернандеса в змові з наркокартелями під час його президентства, коли через Гондурас у напрямку США було переміщено понад 400 тонн кокаїну. В обмін, за словами обвинувачення, Ернандес отримував мільйони доларів хабарів, які допомогли йому зробити політичну кар’єру.