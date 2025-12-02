Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес вийшов з американської в'язниці, де відбував 45-річне покарання за незаконний обіг наркотиків.

Про це повідомляє The New York Times.

"Трамп пообіцяв помилувати його минулого тижня, після того, як пан Ернандес надіслав йому чотиристорінкового листа, в якому назвав себе жертвою «політичного переслідування» з боку адміністрації Байдена-Гарріса та порівняв свою долю з долею американського президента", - йдеться в статті.

У понеділок ввечері президент США Дональд Трамп офіційно помилував Ернандеса, виконавши свою обіцянку, озвучену кілька днів тому.

У вівторок адвокат Ернандеса заявив, що його клієнта звільнили з федеральної в'язниці у Західній Вірджинії.