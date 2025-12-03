ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Могеріні звільнили з-під варти у справі про корупцію в Коледжі Європи

Європейська прокуратура раніше розпочала розслідування шахрайства, пов'язаного з Коледжом Європи для молодших дипломатів, що фінансується ЄС.

Могеріні звільнили з-під варти у справі про корупцію в Коледжі Європи
Федеріка Могеріні
Фото: EPA/UPG

Бельгійська влада звільнила з-під варти колишню керівницю зовнішньої політики ЄС Федеріку Могеріні, чиновника Європейської комісії Стефано Санніно та третього підозрюваного після допиту у справі про корупцію. 

Про це повідомляють Euronews.

Наразі їм не висунуто обвинувачень.

Трьох підозрюваних затримали у вівторок після того, як Європейська прокуратура розпочала розслідування шахрайства, пов'язаного з Коледжом Європи для молодших дипломатів, що фінансується ЄС.

Могеріні була головною представницею ЄС із зовнішньої політики у Європейській службі зовнішніх дій (EEAS) протягом п’яти років – з 2014 по 2019-й. У 2020 році вона стала ректором Коледжу Європи. Цей заклад, що базується в Брюгге, має тісні зв'язки з інституціями ЄС та є навчальним майданчиком для майбутніх співробітників ЄС.

Санніно обіймає посаду директора Генерального директорату Європейської комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки (DG MENA). Він також був генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх дій з 2021 по 2024 рік. У лютому Санніно став директором Генерального директорату Європейської комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та країн Перської затоки.

Поліція обшукала приміщення Коледжу Європи в Брюгге та Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі.

Європейська прокуратура повідомила, що третій підозрюваний є старшим співробітником Коледжу Європи. За даними італійської преси, підозрюваний є громадянином Італії.

“Обвинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Їх звільнили, оскільки вони вважається, що вони не можуть втекти”, – йдеться в заяві для преси.

Коледж Європи заявив, що співпрацюватиме з владою у цій справі.
