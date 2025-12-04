Кремлівський очільник не збирається відмовлятися від раніше озвученої мети.

Російський керманич Владімір Путін у розмові з індійською пресою заявив, що Росія окупує Донбас "в будь-якому випадку". Про це пише СNN.

Цей коментар пролунав попри зусилля США укласти угоду про мир. Зустріч між Путіним і американськими перемовниками відбулася у вівторок – за кілька днів до публікації інтерв'ю.

Судячи з наведених прокремлівськими медіа цитат, Путін сказав, що Росія "звільнить" Донбас і "Новоросію" в будь-якому випадку – "військовим або іншим шляхом".

Він також заявив, що під час зустрічі з американською делегацією вони пройшлися по кожному пункту мирного плану. Росія не згодна з деякими. Зокрема, вона все ще вимагає відведення Сил оборони України з нинішніх позицій.

За даними CNN та BBC, сьогодні в США продовжаться переговори з українськими представниками. Попередній раунд розмов відбувся 30 листопада-1 грудня. Офіційно про процес деталей не повідомляють, але український президент казав, що йшлося про територіальне питання. Його обговорення тривало понад шість годин.

Пункт про фактичну здачу Росії Донецької і Луганської областей з виведенням звідти захисників містився в першій версії "мирного плану", привезеного американцями до Києва в листопаді. Україна наполягає, що не віддаватиме свою територію і не визнаватиме російську юрисдикцію над окупованими землями.

За даними західних журналістів, в плані можуть закріпити визнання Криму, Донецької і Луганської областей "російськими" з боку США, але від України цього не вимагатимуть. В будь-якому випадку це означатиме, що Україну змушуватимуть відмовитися від власної території, зокрема тієї, яку ворог не зміг отримати воєнним шляхом.

Українська влада наголошувала, що не піде супроти національних інтересів і Конституції.