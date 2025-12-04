Ekathimerini: США тиснуть на Грецію щодо доєднання до ініціативи PURL

Вашингтон тисне на Грецію, щоб ця країна зробила внесок до ініціативи PURL.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Як повідомили джерела у Греції, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона про приєднання Греції до PURL.

Також американські дипломати схвалили “принципову позицію” Греції щодо України та визнали фінансові обмеження, оскільки фінансовий рік наближається до кінця.

Тому американці запропонували Греції підписати Загальну рамкову угоду, щоб зафіксувати зобов'язання, залишивши суму внеску на потім. Також Вашингтон порадив Афінам уникати приєднання до меншості держав НАТО, які не роблять внесків до PURL.