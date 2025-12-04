Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Світ

Ekathimerini: США тиснуть на Грецію щодо доєднання до ініціативи PURL

Американці запропонували Греції підписати Загальну рамкову угоду, а гроші внести потім.

Ekathimerini: США тиснуть на Грецію щодо доєднання до ініціативи PURL
Прапори Греції та України, ілюстративне фото
Фото: Посольство України у Греції

Вашингтон тисне на Грецію, щоб ця країна зробила внесок до ініціативи PURL.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Як повідомили джерела у Греції, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона про приєднання Греції до PURL.

Також американські дипломати схвалили “принципову позицію” Греції щодо України та визнали фінансові обмеження, оскільки фінансовий рік наближається до кінця.

Тому американці запропонували Греції підписати Загальну рамкову угоду, щоб зафіксувати зобов'язання, залишивши суму внеску на потім. Також Вашингтон порадив Афінам уникати приєднання до меншості держав НАТО, які не роблять внесків до PURL.
