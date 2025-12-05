Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Російська влада змушує громадян РФ заходити до “Держпослуг” через месенджер Мax

У десктопній версії підтвердження входу за допомогою смс поки працюватиме.

В Росії з мобільних телефонів на портал “Держпослуги” можна зайти тільки через російський месенджер Мax.

Про це повідомляє “Настоящее Время”.

Влада пояснює це рішення нібито "зростаючим числом випадків шахрайства, коли користувачі "Держпослуг" ненавмисно передають смс-коди для входу на портал".

Поки що це рішення стосується лише входу на "Держпослуги" через мобільні пристрої. Втім, у десктопній версії підтвердження входу за допомогою смс поки працюватиме, але згодом від нього теж мають відмовитись.

Водночас російська влада приховує випадки шахрайства в національному месенджері Max. Через нього російські силовики можуть отримати доступ до листування та інших даних з телефону. Йдеться про IP-адреси, розташування, провайдера, контактів з адресної книги, доступ до камери і мікрофону.

"Держпослуги" - це офіційний портал для зв'язку громадян Росії з державними органами, зокрема через нього громадянам розсилаються електронні повістки до військкоматів.
