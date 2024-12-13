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РосЗМІ: в Росії заблокували Viber

Таким чином в РФ боротимуться начебто з " вербування громадян у терористих цілях".

РосЗМІ: в Росії заблокували Viber
Фото: wikimedia.org

В Росії заблокували месенджер Viber. Кажуть, що через невиконання вимог російського законодавства.

Про це повідомляють росЗМІ.

У Роскомнадзорі пояснили це тим, що месенджер Viber начебто порушує закони, виконання яких потрібне "для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

У Держдумі заявили, що Rakuten Viber нібито досі не сплатив штрафи, які були виписані РФ "за невидалення інформації" про війну проти України.

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