РосЗМІ: в Росії заблокували Viber

Таким чином в РФ боротимуться начебто з " вербування громадян у терористих цілях".

В Росії заблокували месенджер Viber. Кажуть, що через невиконання вимог російського законодавства.

Про це повідомляють росЗМІ.

У Роскомнадзорі пояснили це тим, що месенджер Viber начебто порушує закони, виконання яких потрібне "для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

У Держдумі заявили, що Rakuten Viber нібито досі не сплатив штрафи, які були виписані РФ "за невидалення інформації" про війну проти України.