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WSJ: у Трампа роздумують над можливістю превентивних ударів по Ірану для “ядерного стримування”

Республіканець заявив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу про стурбованість "проривом іранської ядерної зброї" під час його майбутнього президенства.

WSJ: у Трампа роздумують над можливістю превентивних ударів по Ірану для “ядерного стримування”
Фото: upload.wikimedia.org

Обраний президент США Дональд Трамп зважує варіанти, як перешкодити Ірану створити ядерну зброю, йдеться, зокрема, про завдання превентивних авіаударів, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Цей крок порушить давню політику стримування Тегерана за допомогою дипломатії та санкцій.

“Варіант військового удару по ядерних об’єктах зараз більш серйозно розглядається деякими членами його перехідної команди, які зважують падіння у Сирії режиму Башара аль-Асада, союзника Тегерана, майбутнє військ США у регіоні та знищення Ізраїлем повстанців-проксі режиму ‒ “Хезболли” та ХАМАСу”, ‒ зазначає видання. 

Послаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття ядерної роботи Тегерана активізували внутрішні дискусії, заявили чиновники. Однак усі обговорення цього питання перебувають на ранніх стадіях.

Зазначимо, Трамп заявив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу під час останніх телефонних розмов про стурбованість "проривом іранської ядерної зброї" під час його майбутнього президенства. Республіканець дав зрозуміти, що він шукає варіанти запобігання такому результату, зокрема такі, які не призведуть до розпалювання нової війни і залучення американської армії.

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WSJ додає, що Іран має достатньо високозбагаченого урану для створення чотирьох ядерних бомб. Це робить його єдиною країною, що не володіє ядерною зброєю, але яка виробляє 60% збагачуваного урану. Щоб перетворити цей запас ядерного палива на зброю, знадобиться лише кілька днів.

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