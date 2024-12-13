Раду Магдін: Доки в Румунії демократичний уряд, підтримці України нічого не загрожує

Румунський політичний аналітик Раду Магдін у розмові з LB.ua застерігає, що процес формування уряду демократичними силами може виявитися складним через фрагментацію парламенту. Це створює ризик, що повториться криза 2021 року.

Після того, як Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, у країні відбулися планові парламентські. За їхніми підсумками більшість здобули демократичні сили, водночас приблизно третину місць отримали представники трьох ультраправих партій: добре відомої AUR , яка послідовно зміцнювала свої позиції з 2020 року, а також двох нових проєктів — SOS і POT . Вони, за оцінками експертів, мають опосередковані зв’язки з AUR і ще очевидніші з Росією.

Фото: facebook/Radu Magdin Раду Магдін

Які основні очікування суспільства від результатів парламентських виборів, враховуючи актуальний політичний контекст?

Я думаю, що парламентські вибори зменшили зону невизначеності після першого туру президентських. Продемократичні, проєвропейські та пронатовські сили контролюють близько двох третин румунського парламенту. Ми також бачимо, що партії, які входять до керівної коаліції, дещо відновили свої позиції на парламентських виборах після президентської катастрофи. Румуни однозначно хочуть змін у політиці, вони сказали про це на виборах, і ми побачили просто вияв антисистемної люті.

Як конфлікти між політичними партіями коаліції (соціал-демократами й націонал-лібералами) в передвиборчий період вплинули на підготовку до самих виборів?

Суперечки між Соціал-демократичною партією та Націонал-ліберальною зробили їх вразливими як на парламентських, так і президентських виборах, що підняло хвилю антипатії виборців. Проблеми почалися з рішення цих партій не висувати спільного кандидата на президентських виборах.

Фото: EPA/UPG

Як політична поляризація може вплинути на формування нового коаліційного уряду після виборів? Які можливі коаліційні комбінації?

Попри поляризацію, соціал-демократи (PSD), націонал-ліберали (PNL), Союз порятунку Румунії (USR) і Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) оголосили про плани сформувати коаліцію, що протистоятиме екстремізму й популізму. Цим партіям буде нелегко керувати разом, оскільки поляризація між PSD і PNL усе ще висока, а PNL й USR мали невдалий уряд у 2021 році. Але ця велика коаліція здається рішенням для складного моменту, який переживає наша демократія. Хоча співпраця між партіями буде складною через високий рівень напруги, ця велика коаліція видається єдиним можливим варіантом зберегти демократичну стабільність.

Довідка: У 2021 році після відставки прем’єр-міністра Флоріна Кицу й оголошення вотуму недовіри його команді в Румунії розпочалася політична криза навколо формування нового уряду. Румунський парламент провалив голосування за кандидатуру Дачіана Чолоша. Після консультацій з політичними партіями, які й між собою ледь домовилися, президент країни Клаус Йоганніс призначив на посаду очільника уряду націонал-ліберала Ніколає Чуке, який кандидував на виборах президента у 2024 році.

Наскільки нестабільний коаліційний уряд може послабити зобов'язання Румунії перед НАТО та ЄС, сприяючи російському впливу в регіоні? Як це може вплинути на відносини з Україною?

Ця коаліція може переконливо протистояти навіть такому праворадикальному президенту, як Джорджеску, який ставить під сумнів нашу роль у ЄС і НАТО, у тому числі й виділення 2,5 % на оборону. Основна влада в Румунії належить уряду, і парламент, і уряд можуть протистояти навіть такому президенту. Послання виборців під час голосування було чітким, але я не думаю, що це може послабити наші зобов'язання в ЄС і НАТО, навіть якщо управління коаліційним урядом з чотирьох партій буде складним.

Фото: EPA/UPG University Plaza в центрі Бухареста, Румунія, 5 грудня 2024 р. Люди розмахують прапорами Румунії та ЄС під час проєвропейського мітингу перед другим туром президентських виборів нав центрі Бухареста, Румунія, 5 грудня 2024 р.

Якими є ризики використання екстремістськими або популістськими партіями економічної тематики, щоб просувати проросійську риторику?

На жаль, праворадикальні партії (AUR, SOS, POT. — Ред.) контролюють третину парламенту. Вони намагатимуться використати будь-яку невдачу уряду на виборах, а 2025 рік не видається легким економічно. Ці партії, ймовірно, відстоюватимуть теми, які також є в порядку денному Москви, і це реальність, з якою демократичні партії та ЗМІ повинні боротися більш ефективно. Крім того, після того, що ми пережили на цих виборах щодо зовнішніх впливів, потребуємо набагато більшого залучення державних інституцій, щоб показати, чи існує координація між популістськими політиками й державними акторами, недружніми до Румунії.

Як тиск цих проросійських груп у парламенті вплине на позицію Румунії щодо війни в Україні?

Доки в Румунії демократичний уряд, вплив таких груп залишається мінімальним. Проєвропейська більшість у парламенті добре розуміє важливість боротьби України, захисту ідей свободи та демократії. Тож підтримка Румунією європейської інтеграції України й Молдови залишатиметься незмінною, особливо з урахуванням анонсованих планів щодо нового уряду.

Фото: /x.com/radumagdin/ Раду Магдін

Як президентська кампанія вплинула на загальне сприйняття населенням євроскептичних ідей?

Кандидат Джорджеску критично ставиться до Європейського Союзу, присутності Румунії в Шенгенській зоні та використання європейських фондів. Його можливий успіх на президентських виборах міг би нормалізувати такі підходи і призвести до зростання підтримки євроскептичних партій. Ми не могли не помітити, що якщо на виборах до Європарламенту ці партії отримали близько 20% голосів, то зараз вони мають вже близько третини місць у парламенті. Нам потрібно буде докласти більше зусиль, щоб пояснити румунам переваги нашої позиції в ЄС, а також позитивні наслідки деяких рішень, що стоять на порядку денному сьогодні.

Як антиукраїнські чи антизахідні наративи можуть вплинути на сприйняття румунськими громадянами членства Румунії в західних альянсах?

Опитування показують, що 80-90% румунів підтримують членство в ЄС та НАТО. Радикальні заклики до виходу з Альянсу не отримують значної підтримки і навіть призводять до електоральних втрат.

Як ви оцінюєте вплив зовнішніх акторів на передвиборчі процеси?

Як свідчать самі розсекречені документи CSAT, зовнішні гравці сприяли поширенню меседжів деяких кандидатів, які критично ставляться до підтримки Румунією України. Келін Джорджеску, наприклад, заявляв, що припинить будь-яку підтримку України, включаючи використання румунських портів для експорту українського зерна.

Фото: EPA/UPG Ультраправий кандидат Келін Джорджеску виступає із заявою для ЗМІ після своєї несподіваної перемоги в першому турі президентських виборів біля резиденції в с. Ізворань, Румунія, 26 листопада 2024 р.

Аналогічну позицію висловили Джеордже Сіміон і Діана Шошоаке. Ми чітко знаємо, що Келін Джорджеску був бенефіціаром кампаній у соціальних мережах, особливо через TikTok, які, з невідомими нам витратами, але оцінюють у мільйони євро.

Після цих виборів Румунія має багато чого зробити, щоб убезпечити свій інформаційний простір і гарантувати, що в нас більше не буде державних і недержавних акторів, які намагаються вплинути на результат виборів.

Необхідна чітка дискусія на рівні уряду, парламенту і нового президента з метою мінімізації вразливостей, які були виявлені під час виборів. Ми, ймовірно, матимемо аналогічну дискусію про роль соціальних медіа у виборах, з акцентом на те, що відбувається в TikTok.