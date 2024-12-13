Міська влада Токіо запровадить для своїх працівників чотириденний робочий тиждень

Місцева влада Токіо дозволить своєму персоналу працювати лише чотири дні на тиждень. Японська столиця розпочинає радикальний експеримент, щоб змінити низький рівень народжуваності в Японії.

Про це пише Financial Times.

Програму для покращення балансу між роботою та особистим життям мешканців запускають у той час, коли населення Японії скорочується 16-й рік поспіль.

Проєкт стартує у квітні 2025 року. Працівники можуть коригувати свій робочий час, щоб повністю звільнити один день щотижня на свій вибір. Проєкт призначений для тисяч працівників міських державних органів.

Додатковий вихідний та гнучкість повинні ‒ теоретично ‒ зробити виховання дітей менш складним. З 2012 по 2022 рік кількість немовлят, народжених у Токіо, впала більше ніж на 15%.

“Ми продовжуватимемо гнучко переглядати наш стиль роботи, щоб нікому не довелося жертвувати своєю кар’єрою через такі життєві події, як народження та догляд за дітьми”, ‒ сказала губернаторка Токіо Юріко Коїке на останньому засіданні міської асамблеї.

Вона додала, що мета розширення прав і можливостей жінок є давньою проблемою для Японії та сферою, де країна “значно відстала від решти світу”.

Токійський чотириденний експеримент слідує за аналогічними програмами в місцевих органах влади префектур і міст Японії.

Кількість немовлят, народжених у Японії, впала нижче 1 мільйона в 2016 році та нижче 800 000 у 2022 році, незважаючи на зусилля уряду, зокрема грошові стимули для великих сімей, податкові пільги та відкриття нових дитячих садків.

Столичний уряд також цього року запустив додаток для знайомств зі строгими правилами щодо членства у надії залучити користувачів, які серйозно ставляться до створення шлюбів і сімей.