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Євродепутати відвідали акцію протесту на проспекті Руставелі

Учасники акції протесту закликали країни ЄС запровадити обмеження проти лідерів “Грузинської мрії”.

Євродепутати відвідали акцію протесту на проспекті Руставелі
Євродепутати відвідали акцію протесту на проспекті Руставелі
Фото: Ехо Кавказу

В Тбілісі члени Європарламенту завітали на акцію протесту на проспекті Руставелі. 

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Протестувальники зустріли їх оваціями, подякували за їхню позицію та підтримку грузинського народу”, - йдеться у повідомленні. 

Євродепутати, які перебувають із візитом в Грузії, поспілкувалися з учасниками акції.

Деякі учасники акції протесту скандували “Санкції! Санкції!” і закликали країни ЄС запровадити обмеження проти лідерів “Грузинської мрії”.

Зазначається, що у складі делегації Європарламенту перебувають представники Литви, Польщі, Франції, Німеччини та Нідерландів. Вони зустрічалися з Саломе Зурабішвілі, представниками опозиції та ГО.

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

  • Станом на 6 грудня на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб, і понад 300 із них зазнали тортур та нелюдського поводження.

  • Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, а Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії.

  • На події у Грузії відреагував і президент України. Зеленський впровадив санкції.

  • Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу щодо грузинських чиновників, якщо такі будуть.
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