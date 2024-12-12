Євродепутати відвідали акцію протесту на проспекті Руставелі

В Тбілісі члени Європарламенту завітали на акцію протесту на проспекті Руставелі.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Протестувальники зустріли їх оваціями, подякували за їхню позицію та підтримку грузинського народу”, - йдеться у повідомленні.

Євродепутати, які перебувають із візитом в Грузії, поспілкувалися з учасниками акції.

Деякі учасники акції протесту скандували “Санкції! Санкції!” і закликали країни ЄС запровадити обмеження проти лідерів “Грузинської мрії”.

Зазначається, що у складі делегації Європарламенту перебувають представники Литви, Польщі, Франції, Німеччини та Нідерландів. Вони зустрічалися з Саломе Зурабішвілі, представниками опозиції та ГО.