Прем’єр Грузії заявив, що його країна відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року

Також до кінця 2028 року країна відмовляється від будь-яких бюджетних грантів ЄС.

Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, повідомляє «Ехо Кавказу».

«Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу», – сказав Кобахідзе на брифінгу у центральному офісі партії «Грузинська мрія».

Кобахідзе додав, що для його держави «абсолютно неприйнятно розглядати інтеграцію до Європейського Союзу як милостиню, яку Європейський союз має нам подати».

Глава грузинського уряду вважає, що «європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії».

За словами Кобахідзе, кінець 2028 року — це той термін, коли Грузія буде готова насамперед економічно для початку перемовин про вступ до ЄС до 2030 року.

Після цієї заяви Кобахідзе президентка Грузії Саломе Зурабішвілі проводить екстрені консультації з дипломатичним корпусом.

У соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.