Конституційний суд Румунії обговорить перемогу проросійського кандидата у першому турі президентських виборів

Конституційний суд Румунії обговорить сьогодні питання про скасування першого туру президентських виборів, у якому відносно невідомий кандидат Келін Джорджеску переміг кількох відомих претендентів, набравши 23% голосів.
Про це повідомляють Euronews.
Два кандидати, які програли в першому турі, Крістіан Терхеш і Себастьян Попеску, подали скарги. Попеску стверджує, що Джорджеску ввів в оману електорат і отримав підтримку з-за меж країни для підтримки своєї кампанії.
За словами Терхеша, зняття іншого кандидата безпосередньо перед виборами заплутало виборців і може бути рівнозначним фальсифікації виборів.
Джорджеску не прокоментував скарги на нього, але раніше заявляв, що у нього не було бюджету кампанії і йому допомагали волонтери.
Колишній експерт зі сталого розвитку отримував трохи менше 5% голосів за день до голосування, але вийшов лідером голосування, що приголомшило політичну верхівку Румунії.
Політик критикує членство Румунії в НАТО. Він симпатизує російському лідеру Володимиру Путіну, закликає до припинення війни в Україні та називає двох румунських нацистських колабораціоністських лідерів Другої світової війни “героями”.
- За підсумками президентських виборів у Румунії, усупереч соціологічним прогнозам, до другого туру неочікувано вийшли незалежний кандидат Келін Джеорджеску (22,95 % голосів виборців) і лідерка партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі (19,18 %).
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- 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги в першому турі виборів президента ультраправого кандидата.