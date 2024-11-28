Конституційний суд Румунії обговорить перемогу проросійського кандидата у першому турі президентських виборів

Два кандидати, які програли в першому турі, подали скарги.

Конституційний суд Румунії обговорить сьогодні питання про скасування першого туру президентських виборів, у якому відносно невідомий кандидат Келін Джорджеску переміг кількох відомих претендентів, набравши 23% голосів.

Про це повідомляють Euronews.

Два кандидати, які програли в першому турі, Крістіан Терхеш і Себастьян Попеску, подали скарги. Попеску стверджує, що Джорджеску ввів в оману електорат і отримав підтримку з-за меж країни для підтримки своєї кампанії.

За словами Терхеша, зняття іншого кандидата безпосередньо перед виборами заплутало виборців і може бути рівнозначним фальсифікації виборів.

Джорджеску не прокоментував скарги на нього, але раніше заявляв, що у нього не було бюджету кампанії і йому допомагали волонтери.

Колишній експерт зі сталого розвитку отримував трохи менше 5% голосів за день до голосування, але вийшов лідером голосування, що приголомшило політичну верхівку Румунії.

Політик критикує членство Румунії в НАТО. Він симпатизує російському лідеру Володимиру Путіну, закликає до припинення війни в Україні та називає двох румунських нацистських колабораціоністських лідерів Другої світової війни “героями”.