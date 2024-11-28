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Конституційний суд Румунії обговорить перемогу проросійського кандидата у першому турі президентських виборів

Два кандидати, які програли в першому турі, подали скарги.

Конституційний суд Румунії обговорить перемогу проросійського кандидата у першому турі президентських виборів
Проросійський ультраправий політик, кандитат у президенти Румунії Келін Джорджеску
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea

Конституційний суд Румунії обговорить сьогодні питання про скасування першого туру президентських виборів, у якому відносно невідомий кандидат Келін Джорджеску переміг кількох відомих претендентів, набравши 23% голосів.

Про це повідомляють Euronews.

Два кандидати, які програли в першому турі, Крістіан Терхеш і Себастьян Попеску, подали скарги. Попеску стверджує, що Джорджеску ввів в оману електорат і отримав підтримку з-за меж країни для підтримки своєї кампанії.

За словами Терхеша, зняття іншого кандидата безпосередньо перед виборами заплутало виборців і може бути рівнозначним фальсифікації виборів.

Джорджеску не прокоментував скарги на нього, але раніше заявляв, що у нього не було бюджету кампанії і йому допомагали волонтери.

Колишній експерт зі сталого розвитку отримував трохи менше 5% голосів за день до голосування, але вийшов лідером голосування, що приголомшило політичну верхівку Румунії.

Політик критикує членство Румунії в НАТО. Він симпатизує російському лідеру Володимиру Путіну, закликає до припинення війни в Україні та називає двох румунських нацистських колабораціоністських лідерів Другої світової війни “героями”.

  • За підсумками президентських виборів у Румунії, усупереч соціологічним прогнозам, до другого туру неочікувано вийшли незалежний кандидат Келін Джеорджеску (22,95 % голосів виборців) і лідерка партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі (19,18 %). 
  • Вчора стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс скликає Вищу раду оборони (CSAT) для аналізу можливих ризиків національній безпеці та ймовірного втручання у виборчий процес.
  • 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги в першому турі виборів президента ультраправого кандидата.
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